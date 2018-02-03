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اليمن: مقتل 23 من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف لعربى على ثكنة عسكرية

السبت، 03 فبراير 2018 03:52 م
اليمن: مقتل 23 من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف لعربى على ثكنة عسكرية قصف جوى فى اليمن - أرشيفية


أ ش أ
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قُتل 23 مسلحًا من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى على ثكنة عسكرية فى جبهة الساحل الغربى باليمن، ذكرت ذلك النبأ قناة (سكاى نيوز)، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، شنت - فى وقت سابق اليوم - 50 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ميليشيات الحوثى فى محافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز.

 

 

 


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