المعارضة التركية تدعو لإعادة العلاقات مع دمشق للحفاظ على وحدة أراضى سوريا





(أ ش أ)

دعا زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض للحكومة التركية كمال كيليتشدار أوغلو إلى إعادة العلاقات مع الحكومة السورية للحفاظ على وحدة الأراضى السورية، وإيقاف سفك الدماء فيها.

وقال أوغلو، فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، إنه يجب التواصل بشكل فورى مع الحكومة السورية، لأنها تقف مع وحدة الأراضى السورية، "كما نحن مع وحدتها أيضا".

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه ينبغى أيضا، إقامة علاقات مع الحكومة المركزية فى العراق، لحل مشكلة الإرهاب، كما وعد أوغلو بحل مشكلة الإرهاب خلال 4 سنوات فى حال وصل إلى الحكم، متعهدا باعتزال العمل السياسى إن عجز عن ذلك.