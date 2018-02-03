المؤبد لعامل ونش لاتجاره فى المخدرات فى الإسماعيلية

هيئة المحكمة
الإسماعيلية - صبرى غانم
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قضت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد ابوهاشم ومحمد مندور، بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الستار ومحمد كيلانى،سعيد صديق بالسجن المؤبد على عامل ونش لاتهامه بالاتجار فى المخدرات فى الجناية رقم 6615 لسنة 2017 جنايات مركز الإسماعيلية والمقيدة برقم 2077 لسنة2017 جنايات كلى الاسماعيلية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 20/11/2017 عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بضبط بقيام النقيب اشرف الصوالحى معاون مباحث المركز بضبط المتهم "احمد.م.ج"22 عاما عامل ونش ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأحاله المستشار ياسر أبو غنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.
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