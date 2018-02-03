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القوات البحرية الليبية تنقذ 362 مهاجرا غير شرعى خلال يومين

السبت، 03 فبراير 2018 03:10 ص
القوات البحرية الليبية تنقذ 362 مهاجرا غير شرعى خلال يومين مهاجرون _ صورة أرشيفية


طرابلس أ ش أ
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أنقذت القوات البحرية الليبية خلال اليومين الماضيين 362 مهاجرا غير شرعى، من بينهم 33 امرأة، و6 أطفال وذلك خلال ثلاث عمليات.

وقال المتحدث الرسمى باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم - وفقا لفضائية (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "العملية الأولى كانت الأربعاء الماضى، حيث تمكن الزورق (قمينس) التابع لنقطة مصراتة لحرس السواحل القطاع الأوسط من إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعى كانوا على قارب مطاطى و64 رجلا من الصومال، و20 امرأة من الصومال، و5 من بنجلاديش"، مؤكدا أن عملية الإنقاذ تمت شمال (الخمس) وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مصراتة.

وتابع أن "العملية الثانية نفذها الزورق (الكفاح)، يوم الأربعاء الماضي، أيضا بدورية واستطلاع استمرت 48 ساعة تم خلالها استطلاع المنطقة من شمال (زليطن) إلى الحدود الليبية البحرية مع دولة تونس وتم خلالها إنقاذ 250 مهاجرا غير شرعى من بينهم 13 امرأة و6 أطفال، مضيفا أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة إضافة إلى 3 مصريين.

وأضاف قاسم أن "عملية الإنقاذ للقارب الأول الذى كان عاطلا، وتمت شمال بوكماش، شمال غرب طرابلس، على بعد 18 ميلا، والثانى على بعد 34 ميلا"، مضيفا أنه "تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية يوم الأربعاء 31 يناير الماضي"، موضحا بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهمم إلى مركز إيواء الضمان (تاجوراء) التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية.

وقال إن "العملية الثالثة كانت يوم الخميس الأول من فبراير الجاري، حيث تمكن الزورق (صبراتة) التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس من إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي، كانوا على قارب خشبى صغير وذلك على بعد نحو 50 ميلا شمال (بوكماش) حيث كان أغلب المهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة منهم 9 ليبيين".

وأشار المتحدث الرسمى باسم القوات البحرية الليبية إلى أنه تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية مركز إيواء طريق السكة".


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