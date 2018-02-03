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القدس أمانة الدين والتاريخ.. كتاب جديد بمعرض الكتاب

السبت، 03 فبراير 2018 12:07 ص
القدس أمانة الدين والتاريخ.. كتاب جديد بمعرض الكتاب معرض الكتاب ـ صورة أرشيفية


كتب – إسماعيل رفعت ولؤى على
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يعرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجناح العرض المخصص له بصالة (٤) بمعرض الكتاب ابتداء من غد السبت، أحدث إصداراته عن القدس: كتاب فى مجلة  فقط بـ5 جنيهات لا غير تحت عنوان: "القدس أمانة الدين والتاريخ".

ويضم الكتاب عدة أبحاث شديدة التميز لنخبة من خيرة العلماء والمفكرين والقانونيين عن القدس، وتاريخها،  ومكانتها، ومخاطر تهويدها، ووضعها القانونى، وسبل الحفاظ عليها ومقاومة محاولات التهويد وإجراءاته. 

من جانب آخر ينظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رحلة لـ120 طلاب من الطلاب الوافدين إلى المعرض، كما تنظم وزارة الأوقاف ابتداء من الأحد القادم سلسلة زيارات للسادة الأئمة لمعرض الكتاب للاطلاع على أحدث ما نشر فى مختلف العلوم ذات الصِّلة بمجال عملهم وفى الإطار الثقافى العام.

 


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