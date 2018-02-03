القبض على متهم هارب من قضيتى شروع فى قتل ومخدرات بكفر الزيات

تمكن ضباط المباحث الجنائية بكفر الزيات من ضبط عاطل مطلوب ضبطه فى قضيتى مخدرات وشروع فى قتل وسبق اتهامه فى عدة قضايا.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا، من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد محمد نصحى رئيس مباحث مركز كفر الزيات، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى العديد من القضايا مقيم بقرية كفور بلشاى منها "ضرب وإصابة"، تجارة مخدرات، تعاطي، سلاح أبيض، وشروع في قتل، خطف طفل، مقاومة سلطات"، ومطلوب فى القضية 1357/15635 سنة 2015 جنايات بسيون 10 سنوات مخدرات، والقضية 2662/31703 لسنة 2016 جنايات كفر الزيات 15 سنة شروع في قتل.وبحوزته سلاح نارى طبنجة حلوان تحمل رقم E02016 بقصد البلطجة وترويع المواطنين، و17 طلقة 9 مم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات