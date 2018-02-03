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القبض على فلاح أثناء توريد 7 آلاف جنيه مزورة لبنك حكومى بالمنيا

السبت، 03 فبراير 2018 04:32 م
القبض على فلاح أثناء توريد 7 آلاف جنيه مزورة لبنك حكومى بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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ألقت أجهزة الأمن فى المنيا، القبض على فلاح أثناء قيامه بتوريد مبلغ 7 آلاف جنيه مزورة بفرع بنك حكومى.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من فرع بنك حكومى بمركز سمالوط، بضبط "-م-ط" 56 سنة فلاح ويقيم بدير سمالوط، أثناء توريده مبلغ7 آلاف جنيه مزورة.

بالتحفظ عليه وسؤاله، قررعدم علمه بأن المبلغ مزور، وأنه حصيلة بيع ماشية بأحد الأسواق بناحية الصليبة.         

 


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