القبض على عامل بحوزته 200 جرام هيروين قبل ترويجها فى المعادى

القبض على عامل بحوزته 200 جرام هيروين قبل ترويجها فى المعادىالسبت، 03 فبراير 2018 09:25 م
هيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عامل " مسجل خطر "، تخصص نشاطه فى تجارة المواد المخدرة بالمعادى، وبحوزته 200 جرام هيروين، وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة العامة التحقيق.
كانت البداية أثناء مرور ضباط مباحث المعادى، لتفقد الحالة الأمنية، حيث تمكنوا من ضبط "إبراهيم.ع " 30 سنة عامل، وبحوزته 200 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض ومبلغ مالى.
بمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتحرر له المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة فباشرت التحقيق.
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