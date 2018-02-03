القبض على شريك "الحرامى" المقتول خلال مطاردة من أمين شرطة بالعمرانية





كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم القبض على عاطل كان بصحبة المتهم الذى قتلته رصاصة أمين شرطة اثناء مطاردته بالعمرانية.

وأضاف المصدر أن المتهم المضبوط تم نقله إلى مستشفى أم المصريين نتيجة لإصابته خلال المطاردة، وتم تعيين حراسة أمنية مشددة عليه لحين تلقيه العلاج، تمهيدا لبدء التحقيق معه من جانب نيابة العمرانية.

وقال المصدر، إن أمين الشرطة أثناء سيره بالشارع فوجىء بعدد من الأهالى يطاردون عاطل لشروعه فى سرقة سيارة مركونة بشارع ترعة الزمر، وعلى الفور طارده وأطلق عيار نارى فى الهواء فى محاولة لإيقافه، إلا أن المتهم استقل سيارة تاكسى يقودها شريكه وحاولا الهرب، مما دفع أمين الشرطة لإطلاق عيار نارى أصاب المتهم ما أسفر عن مقتله، واصطدمت السيارة الخاصة بالمتهمين بسيارة ملاكى مما أدى إلى تعطلها، حيث تم التحفظ على قائد السيارة التاكسى لحين وصول رجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.