الغرف التجارية: مشاركة 800 رجل أعمال من 51 دولة بملتقى الاستثمار المقام بمصر (صور)





كتب حسام الشقويرى - هانى الحوتى تصوير حسين طلال ومحمد فوزى

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن مشاركة 800 رجل أعمال من 51 دولة بملتقى الاستثمار المقام بمصر، يؤكد أن القاهرة أصبحت مركزا للمستثمرين، لافتا إلى أن سعى الحكومة المصرية من خلال الثورة التشريعية والإجراءات هى رسالة لا تقبل التأويل انه يوجد سعى دائم نحو مزيد من الاستقرار.



وأضاف الوكيل خلال كلمته فى مؤتمر ملتقى الاستثمار التوالى أنه يتقدم بخالص الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته لفعاليات المؤتمر العام الثالث على التوالى.

وأوضح أنه يوجد الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، وذلك من خلال حكومة إلكترونية تتعامل بيسر وشفافية وشراكة مع القطاع الخاص ومشروعات كبرى وموارد شابة وأراضى شاسعة وأكثر من 32 مليار دولار منح دولية و2 مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات التجارية.







































































































































