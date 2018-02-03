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العراق: عودة 250 عائلة نازحة إلى مركز تلعفر شمال غرب الموصل

السبت، 03 فبراير 2018 01:27 م
العراق: عودة 250 عائلة نازحة إلى مركز تلعفر شمال غرب الموصل نازحين - أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، عن عودة 250 عائلة نازحة إلى مركز تلعفر 70 كم شمال غرب الموصل.

وقال المصدر- فى تصريح للوكالة الوطنية العراقية- إن العوائل جميعها عادت من مخيمات ناحية (القيارة) جنوب الموصل بعد نزوح دام 8 أشهر تقريبا، موضحا أنها عادت بحافلات نقل تابعة لوزارة النقل وأغلبها من سكان وسط مركز القضاء الذى يشهد استقرارا أمنيا كبيرا وتوفير الخدمات داخل القضاء. 


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