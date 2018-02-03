العراق: عودة 250 عائلة نازحة إلى مركز تلعفر شمال غرب الموصل

العراق: عودة 250 عائلة نازحة إلى مركز تلعفر شمال غرب الموصلالسبت، 03 فبراير 2018 01:27 م
نازحين - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، عن عودة 250 عائلة نازحة إلى مركز تلعفر 70 كم شمال غرب الموصل.
وقال المصدر- فى تصريح للوكالة الوطنية العراقية- إن العوائل جميعها عادت من مخيمات ناحية (القيارة) جنوب الموصل بعد نزوح دام 8 أشهر تقريبا، موضحا أنها عادت بحافلات نقل تابعة لوزارة النقل وأغلبها من سكان وسط مركز القضاء الذى يشهد استقرارا أمنيا كبيرا وتوفير الخدمات داخل القضاء.
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