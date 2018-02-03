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العراق: العثور على منزل بداخله كميات كبيرة من المتفجرات و40 صاروخا

السبت، 03 فبراير 2018 03:43 م
العراق: العثور على منزل بداخله كميات كبيرة من المتفجرات و40 صاروخا القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت غرفة عمليات شرطة نينوى، اليوم السبت، أن القوات الأمنية فى المحافظة عثرت على منزل مهجور بداخله كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات فى منطقة (الشرطة) شمالى الموصل.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم غرفة عمليات شرطة نينوى، النقيب أحمد العبيدى - وفقا لقناة (العراقية) الإخبارية - "إن القوات الامنية بعد تطويق المنزل واقتحامه تم العثور بداخله على نحو(40) صاروخا نوع (كاتيوشا) فضلا عن كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات والأسلحة الخفيفة ومسدسات كاتمة للصوت وعبوات لاصقة وناسفة باعداد كبيرة جدا"، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية صادرت كافة الأسلحة إلى مقر قيادة شرطة نينوى.


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