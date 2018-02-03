العثور على عامل مشنوق داخل غرفة بالإصلاح الزراعى فى البحيرة

العثور على عامل مشنوق داخل غرفة بالإصلاح الزراعى فى البحيرةالسبت، 03 فبراير 2018 09:32 م
جثة - أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تكثف المباحث الجنائية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل بمكتب الإصلاح الزراعى بمنطقة علوبة بأبو المطامير معلقا بسقف داخل غرفة بالمبنى.
وتلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من الرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، وبالانتقال تبين وجود عامل بمكتب الإصلاح الزراعى مشنوقا بحبل بسقف الغرفة فى ظروف غامضة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو المطامير وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
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