العثور على سيارة مبلغ بسرقتها بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز بيلا بكفر الشيخ، برئاسة الرائد محمد عبدالعزيز، تحت إشراف اللواء أحمد، صالح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، من استعادة سيارة مبلغ بسرقتها منذ 3 أيام.

وتلقى اللواء أحمد، صالح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، إخطارًا يفيد بتقدم رفعت جاد الله من قرية الشرقى التابعة لمركز بيلا، ببلاغ يفيد بسرقة سيارته والتى تحمل رقم "ع.ل.ب 9736" من أمام منزله بالقرية.

شكل العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، فريق بحث برئاسة العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، وعضوية الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز بيلا، والنقيب على شيحة رئيس نقطة الهامة، وتمكن فريق البحث من العثور على السيارة بيت مهجور على طريق الهمه الشرقى، وبتفتيش السيارة عثر رجال الأمن على عقود بيع أراضى وعدد من دفاتر الشيكات البنكية، والقى القبض على "السيد.م"، المتهم بسرقة السيارة، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.