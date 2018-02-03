العثور على حيوان غريب نافق بشواطئ البحر الأحمر.. والمحميات: دولفين متحلل

العثور على حيوان غريب نافق بشواطئ البحر الأحمر.. والمحميات: دولفين متحللالسبت، 03 فبراير 2018 10:27 م
الدولفين المتحلل
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن الصور المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، لحيوان نافق على شاطئ البحر الأحمر هى لـ"دولفين" نافق.
وأكد مدير محميات البحر الأحمر، فى بيان له أن هناك بعض الصور تداولها العاملين فى النشاط البحرى، مرددين انه كأن غريب، مؤكدا على أنها لحيوان دولفين جارى معرفة نوعه وتحديد مكانة
وأضاف غلاب، أنه لم يتم إخطار المحميات بمكان الدولفين، إلا أنه تم ارسال الصور لهم، مضيفًا أنه لدولفين نافق وصل لمرحلة التحلل، حيث إنه نافق منذ أكثر من شهر.
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