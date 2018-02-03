العثور على جثة مسن داخل شقة جيرانه فى ظروف غامضة بالبحيرة





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

عثر أهالى منطقة معهد القرات بشبرا، التابعة لقسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، على جثة مسن، داخل شقة جيرانه بنفس العقار.

تبلغ لقسم شرطة دمنهور بالعثور على جثة شخص داخل شقة جيرانه بنفس العقار فى حالة انتفاخ، وانتقل ضباط مباحث القسم وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "سامى" 73 عاما مقيم بالعقار رقم 22 بشارع معهد القرات بشبرا شقة رقم 4 ملك على حسن الطيبانى، وأنه كان يعانى من مرض الزهايمر والسكر، وأثناء خروجه من منزله يوم 3 يناير 2018 لم يعد، وقام أبناؤه بتحرير محضر باختفائه، وعندما شعر جيرانه بانبعاث رائحة كريهة من شقة المحاسب على الطيبانى قاموا بالاتصال بأحد أبنائه وعند فتح باب الشقة عثروا على الجثة بصالة الشقة.

وبالمعاينة تبين أنه لا يوجد أثر لأى كسر بمحتويات الشقة، وبمحاولة فتح الشقة بمفاتيح الجثة التى كانت بحوزته معلقة خلف الباب فتح باب الشقة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لكشف غموض وملابسات الحادث.