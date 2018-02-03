video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 05:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة مسن داخل شقة جيرانه فى ظروف غامضة بالبحيرة

السبت، 03 فبراير 2018 09:09 م
العثور على جثة مسن داخل شقة جيرانه فى ظروف غامضة بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

عثر أهالى منطقة معهد القرات بشبرا، التابعة لقسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، على جثة مسن، داخل شقة جيرانه بنفس العقار.

تبلغ لقسم شرطة دمنهور بالعثور على جثة شخص داخل شقة جيرانه بنفس العقار فى حالة انتفاخ، وانتقل ضباط مباحث القسم وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "سامى" 73 عاما مقيم بالعقار رقم 22 بشارع معهد القرات بشبرا شقة رقم 4 ملك على حسن الطيبانى، وأنه كان يعانى من مرض الزهايمر والسكر، وأثناء خروجه من منزله يوم 3 يناير 2018 لم يعد، وقام أبناؤه بتحرير محضر باختفائه، وعندما شعر جيرانه بانبعاث رائحة كريهة من شقة المحاسب على الطيبانى قاموا بالاتصال بأحد أبنائه وعند فتح باب الشقة عثروا على الجثة بصالة الشقة.

وبالمعاينة تبين أنه لا يوجد أثر لأى كسر بمحتويات الشقة، وبمحاولة فتح الشقة بمفاتيح الجثة التى كانت بحوزته معلقة خلف الباب فتح باب الشقة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لكشف غموض وملابسات الحادث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار شاب شنقا بسبب مرورة بحالة نفسية سيئة بعد فسخ خطوبته بالبحيرة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

الحوادث

مديرية امن البحيرة

دمنهور



لا تفوتك
الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

قلق بين المستثمرين حول مستقبل أبل ومطالبات بالكشف عن المزيد من التفاصيل

قلق بين المستثمرين حول مستقبل أبل ومطالبات بالكشف عن المزيد من التفاصيل

علاج الصلع بطرق طبيعية ودوائية وجراحية

علاج الصلع بطرق طبيعية ودوائية وجراحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة