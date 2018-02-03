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الشرطة التركية تعتقل 82 فى مداهمات استهدفت تنظيم داعش

السبت، 03 فبراير 2018 04:54 م
الشرطة التركية تعتقل 82 فى مداهمات استهدفت تنظيم داعش الشرطة التركية - أرشيفية


رويترز
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اعتقلت الشرطة التركية، اليوم السبت، 82 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش  بينهم 77 أجنبيا خلال مداهمات بأنحاء اسطنبول، . حسبما ذكرت وكالة الاناضول للأنباء.

وقالت الوكالة إن شرطة مكافحة الإرهاب استهدفت مشتبها بهم يعتقد أنهم ساعدوا متشددين كانوا يتوجهون إلى مناطق الصراع فى سوريا والعراق ويجهزون لشن هجمات فى مدن تركية.

وأضافت أن المداهمات التى جاءت متزامنة شملت 16 منزلا فى عشرة أحياء باسطنبول لكنها لم تذكر بالتحديد متى جرى تنفيذ العملية، ولم يحدد تقرير الأناضول الأدلة التى جمعتها الشرطة ضد المشتبه بهم لكنه ذكر أن الشرطة تحفظت على مواد رقمية ووثائق خلال المداهمات.

وتركيا شريك فى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد مسلحى تنظيم داعش حيث احتجزت أكثر من خمسة آلاف من المشتبه فى انتمائهم للتنظيم ورحلت آلاف المسلحين الأجانب فى السنوات القليلة الماضية.

كانت الشرطة التركية عززت عملياتها ضد المشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش فى نهاية العام الماضى قبيل الذكرى السنوية الأولى لهجوم بالأسلحة النارية خلال احتفالات مطلع العام الجديد استهدف ملهى ليليا فى اسطنبول وراح ضحيته 39 قتيلا.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن ذلك الهجوم الذى كان واحدا من سلسلة هجمات يعتقد أن متشددين نفذوها فى تركيا خلال السنوات الماضية.

 

 


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