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السيطرة على حريق هائل نشب فى شقة بمنطقة أبو الريش بدمنهور

السبت، 03 فبراير 2018 10:54 م
السيطرة على حريق هائل نشب فى شقة بمنطقة أبو الريش بدمنهور حريق - أرشيفية


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت منذ قليل الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال يس مدير الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل بشقة فى الدور الأول علوى بعقار فى منطقة أبو الريش بدمنهور.

 

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور بحريق شقة ملك محمد ع فى منطقة أبو الريش بدمنهور.

 

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين حريق شقة بمنطقة أبو الريش بدائرة القسم وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.


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