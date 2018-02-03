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الزواج والطلاق أكثر الموضوعات طلبًا للفتوى بجناح الأزهر فى معرض الكتاب

السبت، 03 فبراير 2018 05:35 م
الزواج والطلاق أكثر الموضوعات طلبًا للفتوى بجناح الأزهر فى معرض الكتاب معرض الكتاب - أرشيفية


كتب لؤى على
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يشهد الركن المخصص للفتوى فى جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب توافدًا كبيرًا من قبل رواد الجناح؛ من الرجال والنساء على السواء؛ رغبة منهم فى معرفة الإجابة عن تساؤلاتهم، المتعلقة بأمور دينهم ودنياهم.
 
وأكد الشيخ ثروت سرحان، أمين فتوى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الركن يشهد إقبالًا كبيرا من قبل رواد الجناح يصل إلى أكثر من 250 مستفتيا في اليوم وقد يسأل المستفتي أكثر من فتوى في الأمور التي تشغل باله، مشيرا إلى أن الركن وفر عددًا من المفتين رجالًا ونساءً على مدار اليوم، لافتا إلى أن هناك حالة من الرضا الشديد بالركن وبما يقدمه من خدمات لرواد الجناح.
 
وأشار الشيخ ثروت سرحان إلى أن ركن الفتوى وزع ألفي كتيب تعريفي بالخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف في مجال الفتوي عامة، وركن الفتوى بالجناح بخاصة، موضحا أن أكثر الأسئلة التى تعرض يوميا على المفتين هى فى  أمور الزواج والطلاق، ثم الميراث، ثم الطهارة والصلاة.
 
ولفت في الوقت ذاته إلى أن هناك عددا ليس بالقليل يسأل عن الفكر الإلحادى وكيفية تحصين نفسه أو أبنائه منه، مشيرًا أن الركن لا يألوا جهدا في الرد على أسئلة الرواد بما يتوافق مع وسطية الإسلام ومنهج الأزهر المستنير.
 
وتأتي مشاركة الأزهر الشريف – للعام الثانى على التوالى - بجناحٍ خاصٍّ به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب؛ بهدف التواصل مع جميع فئات المجتمع، وإرساء قيَم المواطَنة والسلام المجتمعى، ومحاربة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم، والتعريف بقضية القدس ونصرتها. 
 

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