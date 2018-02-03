video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: اعتماد 14 شركة لتصدير الألبان إلى روسيا

السبت، 03 فبراير 2018 01:00 ص
الزراعة: اعتماد 14 شركة لتصدير الألبان إلى روسيا الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية


كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية،إنه تم اعتماد 14 شركة عاملة فى مجال الألبان ومنتجاتها للتصدير إلى دولة روسيا، وأوضحت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه أيضا تم اعتماد  ثلاثة منشآت عاملة فى مجال تجهيز الامعاء الطبيعية للماشية وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبى، كنقلة نوعية فى الاستثمار بقطاع الثروة الحيوانية لم تحدث من قبل.

 وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنه يجرى حاليا الإعداد لتسجيل عدة شركات أخرى كمرحلة ثانية مصدرة لمنتجات الألبان لروسيا، لزيادة الكميات المصدرة للشركات السابقة لتشمل جميع  تصدير منتجات الألبان فى السوق الروسى، بالإضافة إلى الاتفاق مع الجانب الروسى ووزارة الزراعة المصرية على اعتماد  روسيا مجازر مصرية للحوم والطيور هناك بعد رغبة روسيا التوسع فى توريد اللحوم والطيور إلى مصر.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط لحوم حمير داخل ثلاجة قبل توزيعها على المطاعم بالقليوبية

فيديو.. الزراعة: نفوق ذكر الزراف "ياسو" بحديقة حيوان الجيزة بسبب التهاب رئوى حاد

"الزراعة": غلق 140 محلا بالشرقية خلال يناير لبيع المبيدات دون ترخيص

وزارة الزراعة

تصدير الالبان

تصدير امعاء الماشية

مجازر لحوم

اللحوم والطيور



لا تفوتك
قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

فيديو.. إليسا تتعرض للإغماء خلال حفلها بالقرية العالمية فى دبى

فيديو.. إليسا تتعرض للإغماء خلال حفلها بالقرية العالمية فى دبى

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة