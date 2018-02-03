الزراعة: اعتماد 14 شركة لتصدير الألبان إلى روسيا





كتب عز النوبى

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية،إنه تم اعتماد 14 شركة عاملة فى مجال الألبان ومنتجاتها للتصدير إلى دولة روسيا، وأوضحت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه أيضا تم اعتماد ثلاثة منشآت عاملة فى مجال تجهيز الامعاء الطبيعية للماشية وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبى، كنقلة نوعية فى الاستثمار بقطاع الثروة الحيوانية لم تحدث من قبل.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنه يجرى حاليا الإعداد لتسجيل عدة شركات أخرى كمرحلة ثانية مصدرة لمنتجات الألبان لروسيا، لزيادة الكميات المصدرة للشركات السابقة لتشمل جميع تصدير منتجات الألبان فى السوق الروسى، بالإضافة إلى الاتفاق مع الجانب الروسى ووزارة الزراعة المصرية على اعتماد روسيا مجازر مصرية للحوم والطيور هناك بعد رغبة روسيا التوسع فى توريد اللحوم والطيور إلى مصر.