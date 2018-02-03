الرئيس التونسى يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام

الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام





تونس أ ش أ

استقبل الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، الجمعة بقصر قرطاج، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكى الذى يقوم بزيارة عمل إلى تونس.

ورحب الرئيس التونسى - حسبما أفاد بيان صدر عن الرئاسة التونسية، الجمعة - بزيارة إمام وخطيب المسجد الحرام ، وأكد أهميتها فى تدعيم علاقات الأخوة القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية ، وثمن التعاون الوثيق بين البلدين فى العديد من المجالات ، معربا عن تقديره لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان ، بتعزيز التعاون الثنائى فى جميع المجالات.

من جانبه ، نقل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إلى الرئيس التونسى تحيات خادم الحرمين الشريفين وولى العهد وعلماء المسجد الحرام وتمنياتهم لتونس وشعبها بتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار.

وأشاد بأهمية تونس ومكانتها وتأثيرها فى العالم الإسلامى وبما تزخر به من معالم حضارية إسلامية ، وأكد الحرص على المزيد من تعزيز التعاون بين البلدين خاصة فى مجال الشؤون الدينية.