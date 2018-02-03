video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام

السبت، 03 فبراير 2018 06:13 ص
الرئيس التونسى يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام


تونس أ ش أ
إضافة تعليق

استقبل الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، الجمعة بقصر قرطاج، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكى الذى يقوم بزيارة عمل إلى تونس.

ورحب الرئيس التونسى - حسبما أفاد بيان صدر عن الرئاسة التونسية، الجمعة - بزيارة إمام وخطيب المسجد الحرام ، وأكد أهميتها فى تدعيم علاقات الأخوة القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية ، وثمن التعاون الوثيق بين البلدين فى العديد من المجالات ، معربا عن تقديره لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان ، بتعزيز التعاون الثنائى فى جميع المجالات.

من جانبه ، نقل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إلى الرئيس التونسى تحيات خادم الحرمين الشريفين وولى العهد وعلماء المسجد الحرام وتمنياتهم لتونس وشعبها بتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار.

وأشاد بأهمية تونس ومكانتها وتأثيرها فى العالم الإسلامى وبما تزخر به من معالم حضارية إسلامية ، وأكد الحرص على المزيد من تعزيز التعاون بين البلدين خاصة فى مجال الشؤون الدينية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إمام المسجد الحرام: قرار ترامب حول القدس يؤجج العنف والكراهية

الرئيس التونسى

تونس

أخبار تونس

إمام وخطيب المسجد الحرام

المسجد الحرام

مكة



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: راديو إيران على ساحل الغردقة

خالد صلاح يكتب: راديو إيران على ساحل الغردقة

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة