"الدستورية" تقضى بعدم قبول دعوى بطلان المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل

"الدستورية" تقضى بعدم قبول دعوى بطلان المادة 124 من قانون الضرائب على الدخلالسبت، 03 فبراير 2018 02:44 م
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
وتنص المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 "على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند الى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهئيا وذلك فى عدد من الحالات".
إضافة تعليق
فيديو وصور.. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة بالجبانة الغربية بالأهرامات بحضور محافظ الجيرة وعدد من السفراء.. خالد العنانى: تعود لسيدة من كبار موظفين البلاط الملكى فى عصر الأسرة الخامسة.. وتضم زخارف ونقوش ملونة
مشروع "البسكلتة" فى العاصمة محلك سر.. "الأمم المتحدة" قدمت منحة 1.5 مليون دولار لإنشاء 30 محطة لـ600 دراجة لخفض الزحام بالقاهرة.. والمحافظة أعلنت إنهاءه آخر 2017 ولم ينفذ منه شىء.. ومسئولو المشروع: "لسه بندرس"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة