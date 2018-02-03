video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الدستورية العليا تقضى بعدم قبول دعوى بطلان قانون الإثبات

السبت، 03 فبراير 2018 02:29 م
الدستورية العليا تقضى بعدم قبول دعوى بطلان قانون الإثبات المحكمة الدستورية العليا


كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

قضت المحكمة الدستورية العليا ،اليوم السبت ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،عدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بانها أسسته على أن المدعى قد حُقق معه بمعرفة جهة عمله بالتحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب وصدر استنادًا إلى هذين التحقيقين قرارًا بمجازاته تأديبيًا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف راتبه، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بالدعوى رقم 210 لسنة 36 ق ،مستندًا إلى تزوير وقع بالمحضرين الإداريين المشار إليهما، قضت المحكمة برفض الدعوى، وأيدتها المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3408 لسنة 49 ق. الذى أقام عنه المدعى دعوى المخاصمة رقم 18223 لسنة 50 ق. التى قضى بعدم قبولها، فأقام دعوىبطلان عن هذا الحكم قيدت برقم 8211 لسنة 55 ق. وقضى بعدم جواز نظرها، ودعوى أخرى بالبطلان قيدت برقم 217833 لسنة 56ق. قضى بعدم جواز نظرها أيضًا.

وأضافت المحكمة بانه إذ أقام المدعى الدعوى الموضوعية فى الحالة الماثلة طالبًا القضاء بتزوير التحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب، والأحكام الخمسة الصادرة من قضاء مجلس الدولة التى سبق الإشارة إليها، والتى انتهت جميعها إلى رفض دعــــواه على ما تقدم بيانه، وهى أحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضى، وما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق والمراكز القانونية محل هذه الأحكام.

وانتهت المحكمة الى الفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات المطعون فيه غير ذى أثر على النزاع الموضوعى المردد أمام محكمة الموضوع، والطلبات المطروحة فيه، وتنتفى بهذا المصلحة فى الطعن عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة لائحة العاملين بالسكة الحديد للمحكمة الدستورية العليا

الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1 إبريل

المحكمة الدستورية العليا

عدم دستورية قانون الاثبات

قانون الإثبات

بطلاق قانون الاثبات



لا تفوتك
الداخلية تعلن ضبط كوادر إرهابية تخطط لأعمال تخريبية خلال انتخابات الرئاسة

الداخلية تعلن ضبط كوادر إرهابية تخطط لأعمال تخريبية خلال انتخابات الرئاسة

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

فيديو وصور.. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة بالجبانة الغربية بالأهرامات بحضور محافظ الجيرة وعدد من السفراء.. خالد العنانى: تعود لسيدة من كبار موظفين البلاط الملكى فى عصر الأسرة الخامسة.. وتضم زخارف ونقوش ملونة

فيديو وصور.. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة بالجبانة الغربية بالأهرامات بحضور محافظ الجيرة وعدد من السفراء.. خالد العنانى: تعود لسيدة من كبار موظفين البلاط الملكى فى عصر الأسرة الخامسة.. وتضم زخارف ونقوش ملونة

مشروع "البسكلتة" فى العاصمة محلك سر.. "الأمم المتحدة" قدمت منحة 1.5 مليون دولار لإنشاء 30 محطة لـ600 دراجة لخفض الزحام بالقاهرة.. والمحافظة أعلنت إنهاءه آخر 2017 ولم ينفذ منه شىء.. ومسئولو المشروع: "لسه بندرس"

مشروع "البسكلتة" فى العاصمة محلك سر.. "الأمم المتحدة" قدمت منحة 1.5 مليون دولار لإنشاء 30 محطة لـ600 دراجة لخفض الزحام بالقاهرة.. والمحافظة أعلنت إنهاءه آخر 2017 ولم ينفذ منه شىء.. ومسئولو المشروع: "لسه بندرس"

اتحاد الكرة يقرر استقدام مدرب أجنبى لخلافة "كوبر" بالمنتخب ويرفض الوطنى

اتحاد الكرة يقرر استقدام مدرب أجنبى لخلافة "كوبر" بالمنتخب ويرفض الوطنى

الهارب كوليبالى يدعى الجنون للهروب من دفع 70 مليون جنيه للأهلى

الهارب كوليبالى يدعى الجنون للهروب من دفع 70 مليون جنيه للأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة