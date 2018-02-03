"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضىالسبت، 03 فبراير 2018 11:00 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الخدمات المالية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 278 ملايين ورقة بقيمة 897.4 مليون جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 268.1 مليون ورقة، بقيمة 478.3 مليون جنيه.
فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 234.6 مليون ورقة بقيمة 944.4 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 80.5 مليون ورقة بقيمة 224.7 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 58.2 مليون ورقة بقيمة 313.7 مليون جنيه.
وفى المركز السادس، قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، بحجم تداول 56.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 449.1 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 43.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 459 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 36.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 200.9 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 22.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 145.8 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 18.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 773.6 مليون جنيه.
وحل قطاعا الموارد الكيماويات والموارد الأساسية فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 17 مليون ورقة منفذة بقيمة 386 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 16.9 مليون ورقة بقيمة 420.9 مليون جنيه.
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