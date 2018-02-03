الحزب الحاكم فى فنزويلا يرشح مادورو للانتخابات الرئاسية المبكرة





كراكاس أ ش أ

رشح الحزب الحاكم فى فنزويلا الرئيس نيكولاس مادورو، لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة، التى من المقرر أن تنطلق فى أواخر أبريل المقبل.

وذكرت فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة، أن نائب رئيس الحزب الحاكم ديوسدادو كابيلو خاطب خلال اجتماع سياسى مادورو قائلا "أنتم رسميا مرشح الحزب الاشتراكى الموحد فى فنزويلا".

وتسلم مادورو، الذى حضر برفقة زوجته سيليا فلوريس، راية الحزب الاشتراكي، فيما كان نحو 500 مندوب للحزب يهتفون بـ "نعم".

وكانت السلطات الفنزويلية دعت الأسبوع الماضى إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن تعلن السلطة الانتخابية موعدها المحدد فى وقت لاحق.