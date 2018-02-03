الحرس الوطنى التونسى يضبط تكفيريين حرضا على استهداف الرئيس السبسى





تونس أ ش أ

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطنى التونسى بمنطقة (سيدى بوزيد)، من إلقاء القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين عمرهما 27 و30 سنة.

وقال مصدر مطلع - وفقا تقارير صحفية تونسية - إنه بالتحقيق معهما تبين أنهما تعمدا نشر تدوينات تتضمن عبارات مسيئة للرئيس التونسى الباجى قائد السبسى والتحريض على استهدافه وتهديده، إلى جانب نشر صور ومقاطع فيديو تمجد تنظيم (داعش) الإرهابى وتحرض على الجهاد بحسابهما الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك).

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على العنصرين ومحاكمتهما بتهمة الاشتباه فى الانتماء إلى تنظيم إرهابي.