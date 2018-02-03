video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش العراقى يعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الأنبار من داعش

السبت، 03 فبراير 2018 08:06 ص
الجيش العراقى يعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الأنبار من داعش عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن قائد عمليات الأنبار العراقية اللواء الركن محمود الفلاحى، عن انطلاق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الفلاحى فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم السبت إن "قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبى وقوات الحدود باسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، بدأت صباح اليوم، بعملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية".

وأضاف الفلاحى أن العملية تهدف الى تدمير مخابئ داعش ومناطق التحصين الخاصة بهم فى الصحراء الغربية للأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية.

يذكر أن صحراء الأنبار الغربية الواسعة لجأ اليها اعداد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى بعد هروبهم من المدن المحررة فى المحافظة، فيما تواصل القوات الأمنية مطاردة هؤلاء الارهابيين للقضاء عليهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش العراقى يلاحق فلول داعش فى صحراء الجنوب

الجيش العراقى يدمر موقعا لـ "داعش" جنوب الرطبة فى محافظة الأنبار

الجيش العراقى

العراق

أخبار العراق

انطلاق عملية عسكرية

تطهير صحراء الأنبار

داعش



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: راديو إيران على ساحل الغردقة

خالد صلاح يكتب: راديو إيران على ساحل الغردقة

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة