الجيش العراقى يعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الأنبار من داعش





بغداد أ ش أ

أعلن قائد عمليات الأنبار العراقية اللواء الركن محمود الفلاحى، عن انطلاق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الفلاحى فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم السبت إن "قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبى وقوات الحدود باسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، بدأت صباح اليوم، بعملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية".

وأضاف الفلاحى أن العملية تهدف الى تدمير مخابئ داعش ومناطق التحصين الخاصة بهم فى الصحراء الغربية للأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية.

يذكر أن صحراء الأنبار الغربية الواسعة لجأ اليها اعداد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى بعد هروبهم من المدن المحررة فى المحافظة، فيما تواصل القوات الأمنية مطاردة هؤلاء الارهابيين للقضاء عليهم.