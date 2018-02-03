الجيش السورى يسيطر على قرية تل طوقان فى ريف إدلب

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سيطرت قوات الجيش السورى، اليوم السبت، على قرية تل الطوفان، غرب مطار أبو الضهور، بريف إدلب الجنوبى الشرقى.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد كبدت وحدات الجيش السورى بالتعاون مع القوات الرديفة، جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد فى منطقة تل الطوفان، وأفاد مراسل سانا، بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة، نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية على مواقع إرهابيى "جبهة النصرة"، فى قرية تل طوقان، غرب مطار أبو الضهور، بنحو 15 كم.

وأوضح المراسل، أن العملية انتهت بفرض السيطرة الكاملة على القرية بعد اجتثاث الإرهابيين منها وتطهيرها من العبوات الناسفة والمفخخات المزروعة بكثافة داخل منازل المواطنين وفى الأراضى الزراعية، مضيفًا أن وسائط الجيش النارية قطعت طريق تحرك الإرهابيين بين سراقب ومعرة النعمان ما زاد فى حالة التخبط والانهيار شبه التام فى صفوف تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له.