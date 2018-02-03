الجمارك: استيراد سيارات وقطع غيار بقيمة 2.259 مليار جنيه فى يناير





كتب ــ أحمد يعقوب

كشف تقرير أعدته مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الدكتور مجدى عبد العزيز، لتقديمه إلى وزير المالية عمرو الجارحى، عن إفراج جمارك الإسكندرية عن رسائل سيارات نقل وملاكى وأتوبيسات وقطع غيارها خلال شهر يناير الماضى فقط، تزيد قيمتها على المليارين و259 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن إجمالى الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة عن تلك الرسائل، والمسددة للخزانة العامة، بلغت نحو 772.5 مليون جنيه منها 220.6 مليون جنيه رسوم جمركية، و134.159 مليون قيمة رسوم وغرامات أخرى، و364.2 مليون ضريبة القيمة المضافة، و53.5 مليون قيمة رسم التنمية المقرر على الواردات.

وأشار التقرير، بحسب بيان اليوم، إلى الإفراج عن رسائل سيارات وقطع غيارها تتمتع بتخفيضات جمركية، تنفيذا لاتفاقيات مصر التجارية مع الاتحاد الأوروبى وتركيا وأغادير، حيث بلغت قيمة الرسوم الجمركية المعفاة منها تلك الرسائل التى وردت خلال شهر يناير 2018، نحو 436 مليونا و186 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة محمود مصطفى، أفرجت عن رسائل سيارات فقط خلال يناير الماضى شملت 5280 سيارة «ملاكي» بقيمة مليار و301 مليون جنيه، بجانب 420 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة 403.3 مليون جنيه و696 رسالة لقطع غيار سيارات بقيمة 554 مليون جنيه.