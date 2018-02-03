الجعفرى يدعو العالم للمشاركة فى اعمار العراق.. ويستنكر تدخل تركيا فى عفرين

الجعفرى يدعو العالم للمشاركة فى اعمار العراق.. ويستنكر تدخل تركيا فى عفرينالسبت، 03 فبراير 2018 03:39 م
وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى
أ ش أ
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قال وزير الخارجية العراقى، إبراهيم الجعفرى، اليوم السبت، "إن العراق سيحول دبلوماسية الحشد الأمنى والعسكرى إلى دبلوماسية الحشد الاقتصادى لإعادة الاعمار والبناء"، داعيا دول العالم للمشاركة فى مؤتمر المانحين فى دولة الكويت.
وأضاف الجعفرى - فى تصريح أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - "أن العراق جسد سياسة معتدلة وانفتح على كل دول العالم دون التنازل عن حقوقه"، مشيرا إلى أن العالم ينظر إلى العراق نظرة تتميز بالاحترام، بسبب سياسته المعتدلة، ومناهضته للإرهاب، مستنكرًا تدخل تركيا فى منطقة عفرين السورية، قائلا "نرفض تدخل أى دولة أجنبية فى شؤون دولة أخرى، مثلما رفضنا التدخل فى بعشيقة العراقية".
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