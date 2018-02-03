التعليم: نشاط الموسيقى اختيارى فى المدارس وللطالب الحق فى تغييره





كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن النشاط الموسيقى فى المدارس اختيارى طبقا للقرار الوزارى رقم (313) وللطالب الحق فى تغيير النشاط مع بداية كل تيرم .

وأكد الدكتوررضا حجازى، رئيس قطاع التعليم، أن نشاط الموسيقى من أكثر الأنشطة التى يقبل عليها الطلاب فهى تعبر عن قدراتهم الإبداعية، وتبرز تفوقهم فى مجال الفن والموسيقى.

وقالت الدكتورة وفاء عبد السلام نمير، مدير عام تنمية التربية الموسيقية إنه يوجد خطة مسابقات من الوزارة علي مدار السنة خلال شهور الدراسة، ويعد مكتب مدير عام تنمية التربية الموسيقية مسابقات لجميع المراحل، مضيفة أن المسابقة تتضمن العزف علي آلات المندولين، والكمان، والإكورديون، والإكسليفون، والريكورد، والآلات الإيقاعية سواء عزف جماعى أو عزف منفرد مع مراعاة أن تتناسب مستوى المسابقة مع المرحلة العمرية الخاصة بها.

وفى نفس السياق، أكدت عبد السلام إنه يتم إعداد مسابقة للمرحلة الإعدادية في العزف ويتم استبدال الإكسليفون والريكورد بآلة الجيتار وآلات التخت الشرقي بما يتناسب ومستوي المرحلة وأيضا تتضمن المسابقة الغناء الفردى والغناء الجماعى، وتكون مسابقة المرحلة الثانوية مثل مسابقة المرحلة الإعدادية.

وأضافت عبد السلام إنه هناك مسابقة لمرحلة رياض الأطفال، وهى عبارة عن أغنية كلماتها ذات أهداف تربوية وتعليمية ويتم الأداء في شكل أوبريت يتضمن الغناء والعزف علي آلات الفرق الإيقاعية، وتمثيل الشخصيات والديكور في حدود المتاح، كما يوجد مسا بقة آلات النفخ النحاسية، ويتم الأداء مع القيام بتشكيلات حركية، وأيضًا يتم إقامة مسابقات لمدارس التربية الخاصة (النور، والأمل، والتربية الفكرية) فى العزف والغناء، وكل مسابقة تتناسب مع نوع الإعاقة.

وأشارت عبد السلام إلى إنه في الإجازة الصيفية تكون مسابقة المراكز الصيفية في العزف الجماعي والفردي، والغناء الجماعي والفردي، ومسابقة موسيقي طابور الصباح، وأن جميع المسابقات لجميع المدارس بجميع المديريات، ويوجد مسابقات أيضًا للطلاب الوافدين.

أما عن استخدام أدوات الموسيقي أكدت عبد السلام إنه يكون مقتصر علي الطابور مما يدل على إنه يوجد بتلك المدرسة تدريبات على عزف موسيقى طابور الصباح مثل: النشيد الوطنى، وموسيقى تحية العلم، وموسيقى مارش الانصراف.