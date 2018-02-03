التعليم تطلق حملة "عطاء" بمتحف طه حسين بمدارس الهرم





كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة أطلقت حملة " عطاء" تحت شعار " وقتك قبل مالك بلدك محتاجة لك " للعام الثانى على التوالى بمتحف طه حسين، بعد نجاح الحملة على مستوى الفكر وآليات التنفيذ، وبرعاية عادل عثمان مدير إدارة الهرم التعليمية وجميع قيادات الإدارة.

وأضاف خيرى أن الحملة تهدف إلى الحث على قيمة العمل التطوعى ونشر القيم السمحة، ونبذ العنف والإرهاب، ودعم مؤسسات الدولة، وتفعيل الموضوع المحورى للاتحادات الطلابية، فضلًا عن ترسيخ القيم الأخلاقية، والمشاركة الفعلية من الطلاب للشعور بقيمة العطاء والحب والإيثار وغيرها من القيم.

وأوضح خيرى أن برامج الحملة تتضمن زيارة لمستشفي الدمرداش للأطفال تحت عنوان (نحن معك )، والاحتفال بالأم المثالية تحت عنوان (الأم عطاء)، والاحتفال بيوم اليتيم تحومية والمدارس الخاصة والدولية، ومجلس أمناء المدارس، ومجلس أمناء الإدارة، ومجالس رواد المدارس، ومجالس اتحاد الطلاب، وبعض المؤسسات.

الجدير بالذكر إنه تم عرض أفلام فيديو عن العطاء، وقام الطلاب بتحليلها من خلال ورشة عمل عن قيمة العطاء، كما تم عرض فيلم عن إنجازات الحملة العام الماضى.

ت عنوان (جنبًا إلي جنب)، واللقاء الرمضاني تحت عنوان (إفطاري حسنات)

وشارك بالحملة جميع المدارس الحك