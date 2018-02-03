التعليم العالى: افتتاح مركز التميز فى الأبحاث العلمية بجامعة بنها

التعليم العالى: افتتاح مركز التميز فى الأبحاث العلمية بجامعة بنهاالسبت، 03 فبراير 2018 01:24 م
افتتاح مركز التميز في الأبحاث العلمية بجامعة بنها
وائل ربيعى
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افتتح الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، مركز التميز في الأبحاث العلمية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، بحضور الدكتور السيد القاضى، رئيس جامعة بنها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وعلى هامش الافتتاح أكد الدكتور عصام خميس، على دور البحث العلمى فى مصر، وضرورة تحويل نتائج البحث العلمى التطبيقية فى مجال التكنولوجيا الحيوية إلى منتجات يتم تصنيعها بالتعاون مع المجتمع المدنى، بما يسهم فى تحقيق أغراض التنمية المستدامة بمصر.
وأضاف نائب الوزير أن هذا المركز يعد أول مركز يتم تنفيذه ضمن 12 مركز تميز على مستوى الجامعات المصرية التي يتم تمويها من وحدة إدارة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مشيراً إلي أهمية المركز في إعداد الكوادر العلمية المدربة، وإكسابها مهارات التشخيص بالتقنيات الحديثة، وإجراء أبحاث تطبيقية، وتعزيز العلاقة بين المركز والمجتمع وتسويق خدمات المركز للجمهور.
من جانبه أكد السيد القاضى، أن المركز أسهم فى تخفيض مخرجات النافق فى المزارع السمكية؛ فضلاً عن دوره فى النشر والتعريف بالأمراض الوبائية للأسماك المستزرعة، وطرق التحكم فى الأمراض، ووضع البرامج العلاجية السريعة للحد من انتشارها، مما أدى لرفع اقتصاديات المزارع السمكية.
وعلى هامش الافتتاح تفقد نائب الوزير المعامل المركزية فى كلية الزراعة بمشتهر واطلع على أحدث الإمكانيات والأجهزة المتقدمة التى تم تمويلها ذاتياً من الجامعة ومن وحدة تطوير المشروعات.
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