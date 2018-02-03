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التضامن: 500 ألف مواطن صرفوا معاشاتهم بقيمة 615 مليون جنيه حتى الآن

السبت، 03 فبراير 2018 06:26 م
التضامن: 500 ألف مواطن صرفوا معاشاتهم بقيمة 615 مليون جنيه حتى الآن غادة والى وزيرة التضامن


مدحت وهبة
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قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عملية صرف المعاشات تسير بصورة عادية ومنتظمة عن طريق ماكينات الصرف الآلى (ATM ) يومى الجمعة والسبت؛ لافتة إلى أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة صرف معاشات الصندوقين الحكومى والعام والخاص رصدت عددا من الشكاوى تم التعامل معها و تفيد بأن بعض الماكينات تكون خارج الخدمة وذلك بسبب عطل أو نفاذ النقدية وتم اتخاذ اللازم من جانب الشركة أو شركة نقل الأموال فى خلال 30 دقيقة على الأكثر.

 

أضافت غادة والى فى تصريحات اليوم، السبت، أن إجمالى حالات صرف المعاشات حتى الساعة الثانية ظهر اليوم بلغت نحو 500 ألف حالة، بينما بلغت إجمالى القيمة المنصرفة نحو 615 مليون جنيه.

 

ومن جهته، أوضح محمد سعودى رئيس صندوق التأمينات الحكومى، أن الخط الساخن لشركة أى فاينانس (19680) قد تلقى اليوم عدد 8 حركات صرف كانت بها مشكلة ثم تم حلها بنجاح بعد إعادة تعلية الحساب.         

 

أما بالنسبة للخط الساخن الخاص بالهيئة -وهو (16217 ) - فقال سعودى أن المشكلات التى وردت عليه تفيد تعطل بعض الماكينات بسبب عطل أو نفاد النقدية.

 

جدير بالذكر أن هناك 4.9 مليون صاحب معاش ومستحق يصرفون معاشاتهم شهريا من منافذ هيئة التأمينات والبنوك.


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التضامن

غادة والى

المعاشات



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