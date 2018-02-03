التحفظ على أمين شرطة لاتهامه بقتل "حرامى" أثناء مطاردته فى العمرانية





كتب بهجت أبو ضيف

تحفظت مديرية أمن الجيزة، على أمين شرطة بعد إطلاقه النار على عاطل أثناء سرقته سيارة، ما أسفر عن مقتله فى العمرانية، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بطلق نارى بشارع ترعة الزمر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أمين شرطة تابع لقسم شرطة الطالبية، أثناء توجهه لعمله شاهد عاطلا أثناء شروعه فى سرقة سيارة، وأثناء ضبطه فر المتهم هاربا، حيث طارده أمين الشرطة، وأطلق عيارا ناريا أصابه وأسفر عن مقتله، فتم التحفظ على أمين الشرطة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.