التحفظ على أمين شرطة لاتهامه بقتل "حرامى" أثناء مطاردته فى العمرانيةالسبت، 03 فبراير 2018 03:50 م
مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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تحفظت مديرية أمن الجيزة، على أمين شرطة بعد إطلاقه النار على عاطل أثناء سرقته سيارة، ما أسفر عن مقتله فى العمرانية، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بطلق نارى بشارع ترعة الزمر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أمين شرطة تابع لقسم شرطة الطالبية، أثناء توجهه لعمله شاهد عاطلا أثناء شروعه فى سرقة سيارة، وأثناء ضبطه فر المتهم هاربا، حيث طارده أمين الشرطة، وأطلق عيارا ناريا أصابه وأسفر عن مقتله، فتم التحفظ على أمين الشرطة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفي
حرام عليكم
امين الشرطة ده يستاهل ترقية .. مش تتحفظوا عليه
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور محمد جيييم
رجُلٌ والرجالُ قَليل !!!
بالله عليكم . فين النوعية الغير مرتعشة دى ، وهى تؤدى عملها . غير مهتم بردة فعل المجرمين ، وأهلهم المجرمين ؟؟!!
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
انا عرفت دلوقتي
انا عرضت موبايلي على الانترنت للبيع وواحد قابلني وغافلني وسرقه مني بالعلبه بتاعته وجري بسيارته المهم تفاجات من كام يوم انه الحرامي عرض موبايلي للبيع على الانترنت بكل بجاحة وجراءة وبلغت الشرطة بالكلام ده ولم تفعل اي شيء سوى تحرير محضر والسبب هو انه الحرامي سرق العلبه مع الموبايل وانه ايه اثبات انه موبايلي اصلا رغم وجود رسائل متبادله بيني وبين الحرامي على الانترنت تثبت الواقعه ومربوط برقم موبايله غير رسائل sms على الموبايل بخلاف كاميرا المراقبه في المكان وكل ده لم يشفع لي في استرداد حقي والحرامي شغال يفعل ما يشاء بدون اي مشاكل وكل ذنبي انه الحرامي سرق العلبه وانا عرفت دلوقتي من الخبر ده ليه القسم مش عايز يساعدني في القبض عليه وعموما اللي يقدر يساعدني ده رقمي ٠١٠٩٩٠٨٤٤٣٨
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
التحفظ على أمين شرطة لاتهامه بقتل "حرامى" أثناء مطاردته فى العمرانية
يرقى اعتبارا من اليوم التالى لاطلاق الرصاص على الحرامى مع اعفاء اولاده من مصاريف الدراسة ومنحه شقة وعربية وانبوبة بوتاجاز مجانا ....برافو امن الشرطة