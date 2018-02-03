التحرير الفلسطينية تدعو كنائس القدس معارضة إسرائيل فى فرض الضرائب عليهم





(أ ش أ)

دعا الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، الكنائس فى القدس المحتلة، لعدم التعاطى مع قرار الاحتلال الإسرائيلى فرض الضرائب عليهم.

وقال مجدلانى، فى بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال تعلن الحرب المفتوحة على مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، ضمن خطة ممنهجة وتنفيذا لسياسة الأمر الواقع واستكمالا لإعلان الرئيس الأمريكى ترامب، بفرضها ضرائب باهظة على المؤسسات الكنسية فى القدس وعلى غيرها من المؤسسات الأممية، حسب ما أعلنت عنه ما تسمى بلدية الاحتلال فى القدس.

وأضاف أن كافة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال فى مدينة القدس باطلة، وعلى المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القائم بالقدس، وأن محاولة الاحتلال فرض أجندته على المدينة المقدسة لن يمر.

وأشار إلى أن الكنائس والمقدسات المسيحية والإسلامية خط أحمر، ولن ندفع للاحتلال المال، ووجه دعوة لكافة الكنائس بالقدس برفض هذا القرار وعدم التعاطى معه.

وأكد مجدلانى أنه لا سلام من دون القدس، وأنه لا دولة من دون القدس، لذلك يجب علينا اتخاذ جملة من الإجراءات التى تعزز مكانتها بالنظام السياسى الفلسطيني.