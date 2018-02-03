الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية فى جنين للمرة الثانية اليوم





(أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، وللمرة الثانية منذ الفجر بلدة برقين جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ووحداته الخاصة مدعومين بآليات عسكرية، عاودت وللمرة الثانية منذ الفجر اقتحام بلدة برقين من كافة الجهات.

وأضافت المصادر أن عناصر من الوحدات الخاصة "مستعربين" تسللوا إلى الحى الشرقى فى البلدة، فيما حولت قوات الاحتلال عدة منازل فى الحى إلى نقاط عسكرية وسط تحليق لطائرة رصد لمراقبة التحركات على الأرض.

وقالت المصادر، "إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التى شنت حملات دهم واسعة للمنازل بحجة البحث عمن تسميهم بالمطلوبين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت برقين فجر اليوم وشنت حملة دهم واسعة، اعتقلت خلالها 4 شبان، وعاثت خرابا ودمارا فى محتويات عشرات المنازل فى البلدة.