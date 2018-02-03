الأمين العام لجامعة الدول العربية يطير لجيبوتى فى زيارة تستغرق يومين

الأمين العام لجامعة الدول العربية يطير لجيبوتى فى زيارة تستغرق يومينالسبت، 03 فبراير 2018 01:45 م
أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب أحمد حمادة
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غادر مطار القاهرة الدولى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجها على رأس وفد إلى الإمارات فى طريقه إلى جيبوتى فى زيارة تستغرق يومين يلتقى خلالها الرئيس إسماعيل عمر جيله لبحث أوجه العلاقات بين الجامعة وجيبوتى، وآخر المستجدات فى منطقة القرن الأفريقى، وكذا سبل تعزيز التعاون العربى الأفريقى.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة، بأن زيارة أبو الغيط – التى هى الأولى لأمين عام للجامعة لجيبوتى منذ عام 2002 - وتأتى لبحث أهم القضايا المعروضة على جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزارى، لاسيما فى ضوء الرئاسة الحالية لجمهورية جيبوتى للمجلس، وذلك إلى جانب استعراض المحاور الرئيسية للقمة العربية القادمة التى ستعقد بالرياض خلال شهر مارس المقبل.
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