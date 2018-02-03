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الأمن العام يفكك البؤر الإجرامية خلال أسبوع وينفذ الأحكام على 350 ألف مطلوب

السبت، 03 فبراير 2018 12:00 ص
الأمن العام يفكك البؤر الإجرامية خلال أسبوع وينفذ الأحكام على 350 ألف مطلوب حملة أمنية - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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داهمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية عدداً من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمواد المخدرة، والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، على مدار أسبوع في تنفيذ الحكم في أكثر من 350 ألف مطلوب في أحكام متنوعة.

وجاءت التحركات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتفكيك كافة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Omar

التنظيف الكامل....

ياريت تنظفه البؤر الإجرامية والبلطجية في قليوب المحطه. ارض محمد عيد....اسلحه واخوان متخفين ومخدرات

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