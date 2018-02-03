الأمن العام يفكك البؤر الإجرامية خلال أسبوع وينفذ الأحكام على 350 ألف مطلوب





كتب محمود عبد الراضى

داهمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية عدداً من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمواد المخدرة، والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، على مدار أسبوع في تنفيذ الحكم في أكثر من 350 ألف مطلوب في أحكام متنوعة.

وجاءت التحركات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتفكيك كافة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.