الأمن العام يفكك البؤر الإجرامية خلال أسبوع وينفذ الأحكام على 350 ألف مطلوب

الأمن العام يفكك البؤر الإجرامية خلال أسبوع وينفذ الأحكام على 350 ألف مطلوبالسبت، 03 فبراير 2018 12:00 ص
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
داهمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية عدداً من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمواد المخدرة، والهاربين من الأحكام القضائية.
ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، على مدار أسبوع في تنفيذ الحكم في أكثر من 350 ألف مطلوب في أحكام متنوعة.
وجاءت التحركات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتفكيك كافة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.
إضافة تعليق
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
Omar
التنظيف الكامل....
ياريت تنظفه البؤر الإجرامية والبلطجية في قليوب المحطه. ارض محمد عيد....اسلحه واخوان متخفين ومخدرات