الأمم المتحدة تتهم كوريا الشمالية بالتحايل على العقوبات وجنى 200 مليون دولار





الامم المتحدة (أ ف ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة الجمعة، أن كوريا الشمالية تتحايل على العقوبات عبر تصدير الفحم والصلب وبضائع أخرى، يمنع تصديرها بموجب عقوبات الأمم المتحدة، وأن ذلك عاد على بيونج يانج بنحو 200 مليون دولار العام الماضي.

واضاف التقرير الذى وضعته لجنة من الامم المتحدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس ان كوريا الشمالية "تتابع تصدير تقريبا كل البضائع المحظورة فى القرار، وقد بلغت ايراداتها حوالى 200 مليون دولار بين يناير وسبتمبر 2017".

فى يناير الماضى فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات كورية شمالية وصينية وعلى افراد قالت واشنطن انهم يدعمون نظام الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ اون وبرنامجه لتطوير الاسلحة النووية.

واتت العقوبات الاميركية الجديدة فى وقت تسعى الولايات المتحدة الى منع تدفق البضائع والمواد الاساسية لاقتصاد كوريا الشمالية كالنفط، والتجهيزات الالكترونية والمعادن، والضغط على كيم لكبح برنامجه لتطوير الاسلحة النووية التى تشكل تهديدا للمنطقة وللاراضى الاميركية.