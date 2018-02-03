"اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

"اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضىالسبت، 03 فبراير 2018 09:00 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 8796.1 ألف ورقة بقيمة قدرها 634 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 2313.1 ألف ورقة، بقيمة قدرها 2767.4 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بحجم تداول بلغ 1048.7 ألف ورقة، وبقيمة 294.1 ألف جنيه.
وجاءت شركتا مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى وفرتيكا للبرمجيات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.2 ألف ورقة، وبقيمة 0.4 ألف جنيه، 0.1 ألف ورقة، وبقيمة 0.3 ألف جنيه، على التوالى.
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