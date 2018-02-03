video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 06:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

السبت، 03 فبراير 2018 09:00 م
"اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تصدر حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 8796.1 ألف ورقة بقيمة قدرها 634 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 2313.1 ألف ورقة، بقيمة قدرها 2767.4 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بحجم تداول بلغ 1048.7 ألف ورقة، وبقيمة 294.1 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى وفرتيكا للبرمجيات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.2 ألف ورقة، وبقيمة 0.4 ألف جنيه، 0.1 ألف ورقة، وبقيمة 0.3 ألف جنيه، على التوالى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.8 مليار جنيه خلال أسبوع

صافى مشتريات الأجانب بالبورصة تقترب من 4 مليارات جنيه منذ بداية العام

"اكتتاب الدولية للصناعات الدوائية" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

قلق بين المستثمرين حول مستقبل أبل ومطالبات بالكشف عن المزيد من التفاصيل

قلق بين المستثمرين حول مستقبل أبل ومطالبات بالكشف عن المزيد من التفاصيل

علاج الصلع بطرق طبيعية ودوائية وجراحية

علاج الصلع بطرق طبيعية ودوائية وجراحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة