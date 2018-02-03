"اكتتاب الدولية للصناعات الدوائية" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل

"اكتتاب الدولية للصناعات الدوائية" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيلالسبت، 03 فبراير 2018 01:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 39856.8 ألف ورقة بقيمة قدرها 4929.4 ألف جنيه خلال شهر يناير الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 14602.9 ألف ورقة، بقيمة قدرها 4286.4 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بحجم تداول بلغ 10500.7 ألف ورقة، وبقيمة 13554.4 ألف جنيه.
وجاءت شركتا يوتوبيا فرتيكا للبرمجيات ومصر انتركونتتال لصناعة الجرانيت والرخام-ايجى ستون فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 2.2 ألف ورقة، وبقيمة 4.2 ألف جنيه، 0.8 ألف ورقة، وبقيمة 4 آلاف جنيه، على التوالى.
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