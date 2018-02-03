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ارتفاع منسوب نهر السين بباريس مجددا

السبت، 03 فبراير 2018 04:46 م
ارتفاع منسوب نهر السين بباريس مجددا نهر السين بباريس - أرشيفية


(أ ف ب)
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عاود منسوب نهر السين الذى يشهد منذ يناير فيضانا أغرق أرصفة باريس وعطل النقل، الارتفاع قليلا السبت لكن يتوقع أن يعود الى الانخفاض الاثنين، بحسب ما أعلن جهاز متابعة مجارى المياه فى باريس.

وبلغ ارتفاع مستوى ماء النهر عند جسر اوستيرليتز شرق العاصمة الفرنسية، صباح السبت 5,45 أمتار ويمكن أن يصل الى 5,60 أمتار، بحسب المصدر ذاته، ونجم ذلك عن أمطار هطلت الأربعاء وادت الى ارتفاع منسوب المياه فى السين ورافديه أيون ومارن.

وكان مستوى مياه النهر تراجع الى 5,34 امتار الجمعة. وفى 29 يناير سجل المنسوب اعلى مستوى له عند 5,85 امتار أى مرتفعا باربعة امتار عن مستواه العادى، لكن بقى دون ما سجل إبان فيضانات يونيو 2016 (6,10 امتار) وبعيدا جدا من الفيضانات التاريخية فى 1910 حين ارتفع منسوب السين إلى 8,62 أمتار.

وفاض النهر على أرصفة العاصمة وعطل حركة النقل وتم منع تشغيل عباراته. كما تم وقف عمل خط حديدى يعبر النهر حتى 10 فبراير على أقل تقدير.

وأوضح برونو جانيت المسؤول فى جهاز مراقبة مجارى المياه ان منسوب نهر السين سيعاود التراجع مع بداية الأسبوع المقبل لكن التراجع "سيكون بطيئا".


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