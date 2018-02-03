ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار وسط إيطاليا إلى 6 مصابين





روما (أ ف ب)

أفادت الشرطة الإيطالية السبت، أنها اعتقلت رجلا يشتبه أنه أطلق النار من سيارة في ماتشيراتا في وسط إيطاليا متسببا بإصابة عدة أشخاص بجروح موضحة أن المصابين هم أجانب.

وبحسب وسائل الاعلام الايطالية فان إطلاق النار أوقع 6 جرحى بينهم أربعة إصابتهم حرجة.