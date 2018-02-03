ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.8 مليار جنيه خلال أسبوع





كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، إلى 8.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1206 مليون ورقة منفذة على 155 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1108 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 6.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 14.3 مليون ورقة منفذة على 1203 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 73.05% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.95%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 3735 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 880 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 68 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1839 مليون جنيه بحجم تداول 232 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 64 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5574 مليون جنيه بحجم تداول 1112 ورقة مالية منفذة من خلال 132 ألف عملية.