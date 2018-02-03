اتفاق بين أكبر حزبين فى ألمانيا حول الطاقة وخلافات بشأن الرعاية الصحية

اتفاق بين أكبر حزبين فى ألمانيا حول الطاقة وخلافات بشأن الرعاية الصحيةالسبت، 03 فبراير 2018 10:45 م
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
(رويترز)
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توصل التيار المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطى الاشتراكى إلى اتفاق بشأن الطاقة والزراعة اليوم السبت لكن الخلافات بينهما ظلت باقية حول قضية الرعاية الصحية مع استمرار المحادثات المضنية لتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من أربعة أشهر على الانتخابات.
والرعاية الصحية حجر عثرة كبير وقالت مصادر فى الحزب إن ميركل وحليفها البافارى هورست زيهوفر ناقشا الموضوع قبل عقد لقاء مع الحزب الديمقراطى الاشتراكي.
ويرفض المحافظون مطلب الحزب الديمقراطى الاشتراكى بأن يحل "التأمين على المواطن" محل النظام المعمول به حاليا فى مجال الرعاية الصحية.
ومن غير المتوقع أن يتوصل الحزبان إلى اتفاق بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل، والتى تشمل الرعاية الصحية وسياسة سوق العمل، حتى قرب نهاية المفاوضات.
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