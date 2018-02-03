اتحاد الغرف التجارية العربية يدعو للاستثمار بمصر (صور)السبت، 03 فبراير 2018 07:35 م
العين نائل الكباريتى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية العربية
كتب حسام الشقويرى - هانى الحوتى تصوير محمد فوزى
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دعا العين نائل الكباريتى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية العربية، كل المستثمرين المشاركين بملتقى مصر للاستثمار الثالث، إلى الاستثمار بمصر، قائلا:"نتوجه لكل المشاركين فى الملتقى بالاستثمار فى مصر، وهناك فرص حقيقية للمشاركة فى عملية بناء مصر"، مضيفا :"واثقين من نجاح مصر فى العودة لمكانتها، ولا تستحوذ مصر على مكانتها من ماضيها، ولكن ما تصنعه فى الحاضر أيضا".
وتابع الكباريتى، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر ملتقى مصر للاستثمار الثالث، مساء اليوم السبت، أن التنوع الهائل للاقتصاد يلبى كل اهتمامات المستثمرين فى جميع المجالات خاصة مع تفرد مصر بموقع متميز وطاقات بشرية خلاقة وشبكة اتفاقيات تجارية.
ومن جانبه قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن دور البرلمان فى الإصلاح التشريعى يتمثل فى إقرار ومناقشة التشريعات، وبالفعل وافقت اللجنة على عدة تشريعات أبرزها قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس، والذى سيساهم بشكل كبير فى تحسين تصنيف مصر بتقارير الدولية، مضيفا وكانت آخر التشريعات مشروع قانون حماية المستهلك، والذى تم الموافقة عليه، وسيعرض على الجلسة العامة بجلستها المقبلة.
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