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"اتحاد الصناعات": وفد من "التعاون الافريقى" يزور "رواندا" و"أوغندا" مارس المقبل

السبت، 03 فبراير 2018 08:00 ص
"اتحاد الصناعات": وفد من "التعاون الافريقى" يزور "رواندا" و"أوغندا" مارس المقبل المهندس شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات


كتبت: دانه الحديدى
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أكد المهندس شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالاتحاد، ان اللجنة تعتزم ارسال وفد يضمن عدد من اعضاء اتحاد الصناعات من مختلف القطاعات الصناعية، فى زيارة تشمل دولتى رواندا وأوغندا، وذلك بهدف تعميق التواجد الصناعى والتجارى المصرى بتلك الدول.

وأضاف الجبلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الزيارة، والمقرر اجراءها مطلع شهر مارس المقبل، تعد الأولى من بين 5 زيارات مقرر القيام بها من جانب لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات، لعدد من الدول الإفريقية، خلال العام الجارى، بهدف تعزيز التعاون بين المصنعين المصريين ونظرائهم بالدول الإفريقية، وذلك بمختلف المجالات الصناعية.

وأشار رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالاتحاد، إلى أن وفد اتحاد الصناعات المشارك بالزيارة الأولى، يضم ممثلى عدد من القطاعات الصناعية المختلف، والتى تشمل صناعات الدواء والصناعات الكيماوية، وصناعة مواد البناء، وصناعة  والجلود، والصناعات الغذائية، بجانب صناعة الكرتون والتغليف والطباعة، مضيفا إنه من المقرر أن تشمل الزيارات التالية للجنة دول غرب افريقيا.

وكانت لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات عقدت اجتماعا، الأحد الماضى، بمقر الاتحاد فى إطار التحضير للزيارة الاولى للدول الافريقية خلال عام 2018.

جدير بالذكر أن اللجنة بصدد عقد اتفاقية تعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك الاستعانة بالبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد كأداة لتذليل العقبات التى تقف حائلا أمام زيادة نسبة التبادل التجارى مع أفريقيا فى الوقت الحالى، ودعم الشركات المصرية للمنافسة مع الشركات الآسيوية خاصة من الصين والهند التى استطاعت رفع معدلات تجارتها مع القارة.


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