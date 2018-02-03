إيقاف أعمال البناء المخالف بـ4 عقارات شرق الإسكندرية

شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالاستمرار فى شن حملات إيقاف البناء المخالف للقضاء على تلك الظاهرة فى المهد وعدم السماح للمقاولين المخالفين بالتمادى فى المخالفة وبيع الوحدات للمواطنين، مؤكدا على أهمية إيقاف هذه الظاهرة التى باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين وتشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية والمواصلات.

واستمرارا لتلك الحملات تنفيذا لتعليمات المحافظ؛ شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق عدة حملات لإيقاف أعمال البناء المخالف ب 4 عقارات شرق الإسكندرية والتحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة؛ حيث شنت حملة على العقار الكائن شارع 22 عزبة سكينة الجديدة وإيقاف الأعمال المخالفة وفك شدة أعمدة بالدور الخامس والتحفظ على كمية من الأخشاب، وحملة على العقار الكائن الرابعة الناصرية خلف فرن بلدى تم خلالها إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالدور السابع والتحفظ على كمية من الأخشاب، وحملة أخرى على العقار الكائن 29 شارع 3 أرض صالح عيد من الشركة العربية وتم إيقاف أعمال هدم مخالف والتحفظ على أدوات الهدم، كما شنت حملة على عقار آخر وإيقاف المخالفة وفك الشدة الخشبية بالدور الثامن والتحفظ على كمية من الأسمنت والحديد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.