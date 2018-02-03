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إقليم كردستان العراق يعلن زوال خطر "داعش" عن منطقة "حلبجة"

السبت، 03 فبراير 2018 01:13 ص
إقليم كردستان العراق يعلن زوال خطر "داعش" عن منطقة "حلبجة" عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
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أعلنت مديرية الأمن فى إقليم كردستان العراقى، الجمعة، زوال الخطر الذى كان يشكله تنظيم (داعش) الإرهابى على سكان منطقة (حلبجة)، مؤكدة اعتقال إرهابى ومصادرة كميات من الأسلحة.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته فضائية (السومرية نيوز) - إنه "لم يتبق أية مخاطر على حلبجة"، مشيرة إلى أن قوات الأمن مستمرة بالبحث والمتابعة فى مدن منطقة (كرميان) ، وأنه تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة للتنظيم المتشدد فى المنطقة.

وأعلنت مديرية الأمن فى إقليم كردستان - فى وقت سابق - الاستيلاء على مخابئ تضم أسلحة ومتفجرات تابعة لمجموعة مسلحة مجهولة فى منطقة (حلبجة)، مؤكدة مواصلة العمليات الأمنية فى المنطقة لتعقب المسلحين، لافتة إلى أن "هناك شكوكا بأن تكون المجموعة المسلحة تابعة لتنظيم (داعش).


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